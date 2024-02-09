Экс-сотрудников МВД осудили за превышение полномочий на Ставрополье

Бывших сотрудников МВД приговорили к заключению в колонии общего режима. Ранее было установлено, что они превысили полномочия.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении бывшего главы окружного отдела уголовного розыска МВД России и его подчиненного. Об этом информирует УФСБ РФ по региону.

Экс-сотрудников ведомства обвинили в превышении должностных полномочий.

"Злоумышленники в августе и сентябре 2022 года для улучшения показателей работы по раскрытию преступлений склоняли жителя Минеральных Вод к даче признательных показаний по преступлениям, которых он не совершал"

– пресс-служба управления

Фигурантов приговорили к заключению в колонии общего режима. Одному из них предстоит провести за решеткой 4 года, а второму – 5 лет.

В свою очередь, в СУ СКР по Ставрополью отметили, что мужчины требовали от потерпевшего украсть вещи из пункта выдачи заказов интернет-магазина. Они планировали "раскрыть преступление", а похищенные товары оставить у себя.