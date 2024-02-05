Трое мужчин украли почти 90 пар наушников премиум класса на Ставрополье

Неизвестные похитили со склада на Ставрополье почти 90 пар наушников. Преступниками оказались работники одного из интернет-магазинов.

В Ставропольском крае завели уголовное дело по факту кражи со склада 87 пар наушников. Об этом рассказали в управлении МВД по региону.

О пропаже наушников сообщил работник одного из известных маркетплейсов. Он поведал, что со склада в Невинномысске пропали наушники премиум класса. Сумму ущерба превысила 1,2 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что преступление совершили сотрудники интернет-магазина, работавшие кладовщиками. Всех их доставили в полицейское отделение, они сознались в совершении преступления.

Было установлено, что мужчины оформляли заказы собственный организации на покупку недорогих товаров, а затем складывали в упаковки от этих товаров наушники. После этого они получали их в пунктах выдачи.

Похищенное имущество они продали, а полученные средства поделили и потратили на личные нужды.