Районный суд Махачкалы арестовал подозреваемого в убийстве бойца ММА

В Ленинском районном суде Махачкалы сегодня прошло заседание, на котором было вынесено постановление об аресте сроком на два месяца подозреваемого в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева Надырхана Кадирханова.

Ленинский районный суд Махачкалы сегодня на своем заседании принял постановление об аресте сроком на два месяца, до 31 марта, 18-летнего Надырхана Кадирханова, который подозревается в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"Суд удовлетворил поддержанное прокуратурой района ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 18-летнему местному жителю. Он подозревается в убийстве 31 января 2024 года в Махачкале бойца смешанных единоборств"

- прокуратура Дагестана

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", ведется следствие, передает "АиФ-Дагестан".

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в ночь с 31 января на 1 февраля в Махачкале около подъезда одного из домов был убит боец смешанных единоборств 21-летний Мухаммад Мутаев. Полицейские быстро установили личность подозреваемого, выпустившего в спортсмена не менее 7 пуль, а спустя два дня задержали его и склонили к явке с повинной.