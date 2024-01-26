Подозреваемый в убийстве бойца MMA в Махачкале задержан

Дагестанские полицейские сегодня задержали 18-летнего Надырхана Кадирханова, который разыскивается по подозрению в убийстве 21-летнего бойца ММА Магомедрасула Мутаева, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.
"Полицейскими в ходе проведенных мероприятий был установлен подозреваемый, им оказался 18-летний уроженец Кумторкалинского района. Молодой человек был объявлен в розыск и в течение двух суток задержан в Хасавюртовском районе сотрудниками управления уголовного розыска МВД Дагестана"
- МВД по Дагестану
Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева написала в своем Telegram-канале, что сотрудники управления уголовного розыска (УУР) вели переговоры и с родителями разыскиваемого.
"Посредством общения с отцом подозреваемого, сотрудники УУР убедили сначала отца, а потом и сына, что явка с повинной - лучшее решение в сложившейся ситуации"
- Гаяна Гариева
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в ночь с 31 января на 1 февраля в столице Дагестана был убит боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев, чрезвычайное происшествие случилось у подъезда одного из столичных многоквартирных домов.