Вестник Кавказа

Подозреваемый в убийстве бойца MMA в Махачкале задержан

Подозреваемый в убийстве бойца MMA в Махачкале задержан
© Фото: пресс-служба МВД по Дагестану
Дагестанские полицейские нашли и задержали предполагаемого убийцы бойца ММА Магомедрасула Мутаева – они склонили задержанного написать явку с повинной.

Дагестанские полицейские сегодня задержали 18-летнего Надырхана Кадирханова, который разыскивается по подозрению в убийстве 21-летнего бойца ММА Магомедрасула Мутаева, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

"Полицейскими в ходе проведенных мероприятий был установлен подозреваемый, им оказался 18-летний уроженец Кумторкалинского района. Молодой человек был объявлен в розыск и в течение двух суток задержан в Хасавюртовском районе сотрудниками управления уголовного розыска МВД Дагестана"

- МВД по Дагестану

Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева написала в своем Telegram-канале, что сотрудники управления уголовного розыска (УУР) вели переговоры и с родителями разыскиваемого.

"Посредством общения с отцом подозреваемого, сотрудники УУР убедили сначала отца, а потом и сына, что явка с повинной - лучшее решение в сложившейся ситуации"

- Гаяна Гариева

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в ночь с 31 января на 1 февраля в столице Дагестана был убит боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев, чрезвычайное происшествие случилось у подъезда одного из столичных многоквартирных домов.

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