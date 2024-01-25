Вестник Кавказа

В Махачкале убит боец смешанных единоборств

В Махачкале убит боец смешанных единоборств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в столице Дагестана застрелили бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева.

Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев был убит минувшей ночью в Махачкале, сообщило в своем Telegram-канале министерство внутренних дел Дагестана.

Чрезвычайное происшествие случилось у подъезда одного из столичных многоквартирных домов.

"Неизвестный произвел несколько выстрелов из оружия неустановленного образца в 21-летнего жителя Махачкалы. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался"

- МВД Дагестана

Известно, что Мутаев тренировался в школе отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, мастера спорта СССР по вольной борьбе.

Личность подозреваемого установлена, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Имя стрелявшего в МВД не раскрыли.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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