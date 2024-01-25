В Махачкале убит боец смешанных единоборств

Минувшей ночью в столице Дагестана застрелили бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева.
Боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев был убит минувшей ночью в Махачкале, сообщило в своем Telegram-канале министерство внутренних дел Дагестана.
Чрезвычайное происшествие случилось у подъезда одного из столичных многоквартирных домов.
"Неизвестный произвел несколько выстрелов из оружия неустановленного образца в 21-летнего жителя Махачкалы. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался"
- МВД Дагестана
Известно, что Мутаев тренировался в школе отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, мастера спорта СССР по вольной борьбе.
Личность подозреваемого установлена, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Имя стрелявшего в МВД не раскрыли.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.