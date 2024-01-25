Убийство бойца ММА в Махачкале: что известно, кого подозревают

В Махачкале прошедшей ночью около подъезда одного из домов был убить боец смешанных единоборств 21-летний Мухаммад Мутаев. Личность подозреваемого установлена. Сейчас его разыскивает полиция.

В столице Дагестана накануне ночью был застрелен боец смешанных единоборств Мухаммад Мутаев. Он был воспитанником спортивной школы Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Сообщается, что убийство произошло около 22:30 в среду 31 января. Преступник совершил не менее семи выстрелов. Спортсмен скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям "Убийство" и "Незаконное ношение оружия". Имя убийцы уже установлено, сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

В telegram-канале начальника пресс-службы МВД России по Республике Дагестан Гаяны Гариевой было опубликовано видео, на котором видно момент преступления. Нападавший подошел к Мутаеву со стороны спины и произвел несколько выстрелов, после чего преступник скрылся.

В соцсетях распространяется информация о том, что предполагаемый убийца – это 18-летний Надырхан Кадирханов. Он мог совершить преступление на почве мести. Несколько дней назад спортсмен вместе с друзьями оскорбил Надырхана и облил зеленкой.

23 февраля в Москве в Live-арене должен был состояться очередной бой Мухаммада Мутаева. Спортивные сообщества называли его перспективным спортсменом и делали на него большие ставки.

© Фото: Соцсети Мухаммада Мутаева