Кто такой убитый в Махачкале Магомедрасул Мутаев?

Магомедрасул Мутаев - боец смешанных единоборств, ученик Абдулманапа Нурмагомедова. В ночь на 1 февраля спортсмен был убит возле своего дома.

Погибший занимался в школе смешанных единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. Он дважды побеждал на турнирах под эгидой AMC Fight Nights.

Биография Магомедрасула Мутаева

Магомедрасулу Мутаеву было 20 лет. Спортсмен в течение нескольких лет занимался в школе смешанных единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале.

Мутаев являлся учеником прославленного тренера. У него даже есть совместное фото с бывшим чемпионом UFC среди легковесов Хабибом Нурмагомедовым.

Боец выступал в промоушене Fight Nights, он является победителем турнира AMC Fight Nights 120. Кроме того, он выигрывал турнир AMC Fight Nights 122.

Убийство Мутаева

Ночью, 31 января, Мутаев был убит возле своего дома, в него произвели восемь выстрелов. Боец умер по дороге в больницу в карете скорой помощи.

Преступником, который стрелял в Мутаева, оказался 18-летний Надырхан Кадирханов. Официально не назван ни один возможный мотив, однако СМИ сообщают о возможной мести за то, что Магомедрасул со своими друзьями унизил убийцу.

Ранее Мутаев уже пережил одно покушение. Тогда в него выстрелили несколько раз, но все пули прошли мимо. Боец в ответ начал стрелять.

Реакция

По данному факту было заведено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное ношение оружия". Отмечается, что главе Следкома Александру Бастрыкину доложили о гибели спортсмена. Он уже потребовал от руководителя СУ СКР по Дагестану представить доклад о ходе расследования дела.

Бойцовская организация Fight Nights, в которой выступал Мутаев, опубликовала пост, посвященный смерти спортсмена.

"Ужасная трагедия! С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Мухаммада Мутаева! За свои 20 лет Мухаммад успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким"

- AMC Fight Nights