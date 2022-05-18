В Карабулаке введен режим КТО

Режим КТО был введен в Карабулаке. Правоохранители призвали жителей города сохранять спокойствие и не препятствовать работе органов правопорядка.

В ингушском Карабулаке введен режим контртеррористической операции. Данная мера призвана обеспечить безопасность граждан.

Контртеррористическая операция проводится в четко очерченных границах: речь идет о зоне, ограниченной четырьмя улицами города. В региональном Оперштабе призвали местных жителей сохранять спокойствие и не препятствовать работе органов правопорядка.

«Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия. Район ограниченный: улица Рабочая, улица Осканова, улица Набережная, улица Джабагиева»

– Оперштаб региона

Первое и самое важное – это не поддаваться панике. Спокойствие и порядок – залог эффективности проводимых мер. Не стоит также организовывать сборы или митинги, которые могут быть расценены как массовые беспорядки. И, конечно, следует избегать любого вмешательства в работу правоохранительных органов.

Отметим, что режим КТО может сопровождаться усиленными мерами безопасности, проверками и ограничением доступа в определенные районы.