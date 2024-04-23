Мужчина попался силовикам с целым арсеналом оружия в Ингушетии

Во время обысков у жителя республики были найдены 10 автоматов Калашникова и другое огнестрельное оружие. Было установлено, что мужчина сдавал его в аренду.

В Ингушетии изъяли у местного жителя более 20 единиц огнестрельного оружия. Об этом сказано в заявлении регионального МВД.

"Сотрудники МВД по Ингушетии и ВОГ МВД России в Ингушетии при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции "Оружие" обнаружили и изъяли в домовладении жителя селения Сагопши, как установлено экспертом, 22 единицы охолощенного оружия"

– пресс-служба ведомства

В частности, у мужчины были найдены 10 автоматов Калашникова, 10 пистолетов и 2 пистолета-пулемета. Кроме того, правоохранители обнаружили более 2,6 тыс холостых патронов к ним.

В ходе проверки было установлено, что мужчина сдавал это оружие в аренду на различные праздничные мероприятия. При этом оружие не было зарегистрировано.

"В действиях мужчины усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил приобретения, продажи, передачи, хранения и учета оружия и патронов к нему)"

– региональное министерство