Ставропольских экспортеров станет больше

В 2024 году поставлять за границу свою продукцию будет около 300 компаний Ставропольского края. Число экспортеров возрастет на 15%.

Экспортеров в Ставропольском крае станет в этом году больше, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Освоение внешних рынков - задача, поставленная президентом России. <…> Всего в числе экспортеров сегодня насчитывается более 260 ставропольских компаний. Планируем, что по итогам этого года у нас их будет около 300"

– Владимиров

В 2024 году по сравнению с прошлогодними данными, число экспортеров возрастет на 15%.

Губернатор рассказал, что за год в регионе 11 компаний наладили экспорт.

"Это предприятия, которые производят бытовую химию, стройматериалы, минеральную воду и продукты питания. Если говорить о географии поставок, то она охватывает страны Ближнего Востока, Азии"

– Владимиров