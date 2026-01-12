Максим Шевченко. Ждёт ли Иран конец исламского режима?

С конца декабря 2025 года по всей территории Ирана продолжаются массовые протесты. Историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко обсудили происходящее в Иране, к чему может привести попытка демонстрантов свергнуть исламский режим и есть ли ресурс у властей страны взять ситуацию под контроль.

Протесты в Иране начались из-за девальвации местной валюты - иранского риала. После призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в стране активизировались протестные шествия. В ряде иранских городов акции протеста перешли в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана.