В Москве прошёл концерт к 85-летию Вагифа Мустафазаде

В Москве в легендарном джаз-клубе Игоря Бутмана прошёл концерт, посвященный 85-летию Вагифа Мустафазаде — основоположника джаз-мугама и одного из главных новаторов в истории азербайджанского и мирового джаза.

Вагиф Мустафазаде прославился как ярчайший джазовый композитор и исполнитель, соединив древние музыкальные традиции и джазовый язык. Его творческое наследие стало источником вдохновения для многих музыкантов, среди которых - Шаин Новрасли - пианист, известный безупречной импровизацией, тонким вкусом и ярким авторским стилем.

