Вестник Кавказа

Армения начала разминировать новый участок на границе с Азербайджаном

Армения начала разминировать новый участок на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские военные приступили к разминированию очередного участка на границе с Азербайджаном. Работы выполняются в рамках соглашения, подписанного представителями двух стран.

В Армении началось разминирование очередного участка в Тавушской области, где в скором времени должна будет проходить восстановленная армяно-азербайджанская граница. Об этом сказано в заявлении, распространенном МВД республики.

Работы по разминированию начались вечером 1 мая рядом с селом Киранц (Хейрымлы). Их выполняет Минобороны республики.

"Разминирование осуществляется с целью воспроизведения данного участка государственной границы на основе геодезических измерений экспертных группа Армении и Азербайджана, а также выполнения работ по уточнению координат"

– пресс-служба МВД

Разминирование проводится в рамках реализации соглашения, предполагающего возвращение Азербайджана ряда сел Газахского района и делимитацию части границы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Житель Воскепара: не лгите людям, села Газаха принадлежат Азербайджану

Житель Воскепара: не лгите людям, села Газаха принадлежат Азербайджану

Полицейские пострадали на митинге против делимитации в Армении

Полицейские пострадали на митинге против делимитации в Армении

Делимитация границы Армении и Азербайджана: что это значит?

Делимитация границы Армении и Азербайджана: что это значит?

В Армении объяснили присутствие военных на митинге в Тавуше

В Армении объяснили присутствие военных на митинге в Тавуше

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы