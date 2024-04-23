Армения начала разминировать новый участок на границе с Азербайджаном

Армянские военные приступили к разминированию очередного участка на границе с Азербайджаном. Работы выполняются в рамках соглашения, подписанного представителями двух стран.

В Армении началось разминирование очередного участка в Тавушской области, где в скором времени должна будет проходить восстановленная армяно-азербайджанская граница. Об этом сказано в заявлении, распространенном МВД республики.

Работы по разминированию начались вечером 1 мая рядом с селом Киранц (Хейрымлы). Их выполняет Минобороны республики.

"Разминирование осуществляется с целью воспроизведения данного участка государственной границы на основе геодезических измерений экспертных группа Армении и Азербайджана, а также выполнения работ по уточнению координат"

– пресс-служба МВД

Разминирование проводится в рамках реализации соглашения, предполагающего возвращение Азербайджана ряда сел Газахского района и делимитацию части границы.