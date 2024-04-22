Делимитация границы Армении и Азербайджана: что это значит?

Азербайджан и Армения приступили к практической делимитации государственной границы и уже делимитировали участок между Газахским районом и Тавушской областью. Что такое делимитация и демаркация и почему она так важна?

Нормализация отношений Азербайджана и Армении продолжается – Баку и Ереван приступили к такому важной и непременной составляющей урегулирования, как делимитация и демаркация государственной границы.

Что такое делимитация и демаркация государственных границ?

Делимитация и демаркация – это два этапа оформления государственных границ между странами.

Первый этап – делимитация. Делимитация представляет собой теоретическое определение государственной границы. Представители стран проводят переговоры, в ходе которых определяют путь, по которому будет проходить граница, и наносят его на карты.

Это словесное описание и карты включаются в международный договор и служат основанием для второго этапа – демаркации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Демаркация границы представляет собой воплощение в жизнь результатов делимитации, то есть проведение границы уже на местности. Составляется ее подробная топографическая карта, на местности устанавливаются пограничные знаки, их координаты наносятся на карты. Готовится и описание прохождения демаркированной линии границы.

Как показывает практика, делимитация и демаркация границы между странами, даже если между ними нет никаких территориальных споров, занимает обычно долгое время – годы и даже десятилетия.

Делимитация границы Армении и Азербайджана

Граница Азербайджана и Армении не определена до сих пор. В январе 1988 года с изгнания азербайджанцев из Гафана между странами начался армяно-азербайджанский конфликт, в ходе которого Армения оккупировала Карабах и еще семь других районов Азербайджана.

Конфликт был урегулирован только в ноябре 2020 года, после победы Азербайджана и капитуляции Армении в Карабахской войне. Постепенно, в ходе послевоенного урегулирования встал вопрос о необходимости делимитации и демаркации границы, без чего стабильный мир на Кавказе был невозможен. В мае 2021 года стало известно о создании совместной комиссии Баку и Еревана о делимитации границы. Первая встреча комиссий прошла через год, в мае 2022 года.

Точкой отсчета для делимитации стали переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Праге 6 октября 2022 года, когда главы государств в совместном заявлении подтвердили приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года о присоединении Азербайджанской Республики и Республики Армения к СНГ. Это означало взаимное признание территориальной целостности и суверенитета, а также согласие в выборе точки отсчета для делимитации границы. Фактически Алиев и Пашинян договорились, что граница между современными Азербайджанской Республикой и Республикой Армения будет проходить там, где когда-то была граница Азербайджанской ССР и Армянской ССР.

Окончательно свою территориальную целостность Азербайджан восстановил в результате антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После возвращения Азербайджаном контроля над всеми международно признанными территориями, наконец стал возможен следующий этап – процесс установления того, как проходит граница с Арменией на местности, в том числе решение вопроса с анклавами.

Запуск делимитации азербайджано-армянской границы

19 апреля 2024 года состоялась историческая встреча Госкомиссий по делимитации, в ходе которой Армения согласилась вывести войска из 4 сел Газахского района. Во время нее были также окончательно согласованы границы между ними и прилегающими к ним населенными пунктами на территории Армении – то есть, фактически впервые был делимитирован участок госграницы.

23 апреля азербайджанская сторона сообщила об установке первого пограничного столба на границе: он был размещен в рамках работ по уточнению координат, данные для которых были получены в результате измерений на местности.

К 26 апреля была выполнена примерно треть из запланированных на начальном этапе работ, размещено 28 столбов. Протокол-описание этого участка границы, согласно договоренности от 19 апреля, должен быть согласован и подписан сторонами до 15 мая 2024 года.

Еще один основополагающий документ – Положение о совместной деятельности комиссий по делимитации – должен быть согласован до 1 июля. В нем будет отражен базовый принцип делимитации – опора на Алматинскую декларацию 1991 года.

После утверждения Положения Баку и Ереван разработают очередность остальных участков границы, которые будут делимитироваться. Процесс запущен – путь к миру на Южном Кавказе становится все короче.