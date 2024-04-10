Армения возвращает Азербайджану 4 села Газахского района

Азербайджан и Армения провели встречу по делимитации границы. В рамках встречи стороны согласовали вопрос о мирном выводе армянских войск из четырех азербайджанских сел Газахского района.

В ходе восьмой встречи Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, состоявшейся сегодня, стороны пришли к решению о мирном возвращении под контроль Баку четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики - Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Председателями на встрече выступили заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Также предварительно были согласованы границы между этими селами и прилегающими к ним населенными пунктами на территории Армении - деревнями Баганис (Баганыс), Воскепар (Аскипара), Киранц (Гюней) и Беркабер (Бибиш).

"На начальном этапе процесса делимитации, Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада" – документ

Комиссии двух стран постановили, что описание данных отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности, оно будет оформлено соответствующим Протоколом-описанием, который должен быть согласован и подписан до 15 мая 2024 года.

Также стороны согласовали обращение к правительствам АР и РА для принятия мер для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы. При этом до полного завершения процесса делимитации, указанные в Протоколе-описании отрезки границы будут считаться делимитированными.

Стороны условились завершить работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности комиссий - Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой - в срок до 1 июля 2024 года и начать процесс внутригосударственных согласований и утверждения Положения в соответствии с требованиями законодательств АР и РА.

Азербайджан и Армения в процессе делимитации договорились основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года. Данный базовый принцип будет отражен в проекте Положения.

После того, как документ будет утвержден, будет составлена очередность остальных участков границы, по которым будет продолжаться делимитация, в том числе делимитировать предстоит анклавы и эксклавы.

Дата новой встречи комиссий будет согласована в рабочем порядке.