Армения готова деоккупировать села в Газахском районе Азербайджана 

Армянский лидер Никол Пашинян в ходе масштабного выступления в парламенте заявил, что власти Армении согласны начать практические действия по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы с добровольного вывода своих оккупационных сил из четырех сел Газахского района Азербайджана.
Пашинян подчеркнул, что таким образом Армения повысит свою безопасность, поэтому деоккупация азербайджанской земли в Газахском районе является необходимым шагом.
"Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырех сел Газахского района Азербайджана"
– Никол Пашинян
Премьер-министр добавил, что после этого возможность боевых действий против Азербайджана все равно сохранится, поскольку мирный договор до сих пор не подписан, однако без деоккупации сел в Газахском районе вероятность нового военного столкновения с Баку вырастет до 100%.
Завершая эту часть выступления, он отметил, что чем раньше начнется делимитация, тем лучше для Армении, даже если ее собственные интересы по этой теме пока не получится реализовать.