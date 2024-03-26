Вестник Кавказа

Армения готова деоккупировать села в Газахском районе Азербайджана 

парламент Армении
© Фото: сайт парламента Армении
Официальный Ереван объявил о готовности вывести войска с азербайджанской земли в Газахском районе. Премьер-министр Никол Пашинян пояснил, что это поможет избежать боевых действий между двумя государствами. 

Армянский лидер Никол Пашинян в ходе масштабного выступления в парламенте заявил, что власти Армении согласны начать практические действия по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы с добровольного вывода своих оккупационных сил из четырех сел Газахского района Азербайджана. 
  
Пашинян подчеркнул, что таким образом Армения повысит свою безопасность, поэтому деоккупация азербайджанской земли в Газахском районе является необходимым шагом. 

"Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырех сел Газахского района Азербайджана"

– Никол Пашинян 

Премьер-министр добавил, что после этого возможность боевых действий против Азербайджана все равно сохранится, поскольку мирный договор до сих пор не подписан, однако без деоккупации сел в Газахском районе вероятность нового военного столкновения с Баку вырастет до 100%. 
  
Завершая эту часть выступления, он отметил, что чем раньше начнется делимитация, тем лучше для Армении, даже если ее собственные интересы по этой теме пока не получится реализовать.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2460 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Армении допустили отказ от подписания мирного договора с Азербайджаном

В Армении допустили отказ от подписания мирного договора с Азербайджаном

Там ли ищет Иран угрозу национальной безопасности?

Там ли ищет Иран угрозу национальной безопасности?

Армения подвергла обстрелу Кельбаджар

Армения подвергла обстрелу Кельбаджар

Армения продолжает обстреливать Азербайджан после саммита в Брюсселе

Армения продолжает обстреливать Азербайджан после саммита в Брюсселе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы