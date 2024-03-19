Армения готовится вернуть Азербайджану села

Никол Пашинян предупредил правительство, депутатов и главу Генштаба о важном шаге, который вот-вот предпримет Армения. Как сообщают СМИ, на закрытой встрече армянский премьер заявил о возвращении Азербайджану четырех сел.

Ереван собирается в самое ближайшее время вернуть Азербайджану четыре села, эти планы, по данным газеты "Грапарак", премьер Никол Пашинян озвучил на закрытой встрече в Нацсобрании.

Мероприятие, утверждает издание, состоялось еще в пятницу. Кроме депутатов правящей фракции "Гражданский договор", в ней участвовал практически весь кабмин, и даже глава Генштаба ВС РА Эдвард Асрян.

"Встреча длилась около двух часов и прошла в напряженной атмосфере"

– газета

Общаясь с соратниками, Пашинян прямым текстом сообщил, что четыре села будут возвращены Азербайджану в ближайшее время.

Глава правительства сделал намек на то, что в течение нескольких дней эти территории покинет третий армейский корпус. Кроме того, четыре азербайджанских, как сказал сам Пашинян, населенных пункта вернут владельцам.