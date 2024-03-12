Пашинян возвращает Азербайджану эксклавы

Премьер Армении заявил, что если Ереван не согласится отдать эксклавные села Баку, то могут начаться боевые действия. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы после новой войны граждане спрашивали его, почему он не предупредил их заранее.

Между Арменией и Азербайджаном в конце недели может начаться война. Такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе встречи с жителями эксклавных сел в Тавушской области.

Он сообщил, что вооруженный конфликт может начаться в том случае, если власти Армении не согласятся вернуть Азербайджану населенные пункты, которые находятся в азербайджанских эксклавах.

Пресс-служба правительства республики распространила видеозапись, на которой премьер страны общается с жителями сел.

"Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем (Азербайджану), что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война"

– Никол Пашинян

Глава правительства также добавил, что не желает, чтобы после боевых действий жители сел спрашивали его, почему он не сообщил им о возможном начале войны.

Пашинян отметил, что процесс демаркации может вызвать трудности для некоторых населенных пунктов. В частности, он сказал, что процесс демаркации и делимитации может начаться с территории от Сейид-Айрыма до Бибиша.

"Я приехал сюда, потому что процесс демаркации может вызвать некоторые проблемы для некоторых населенных пунктов <…> Демаркация – это когда мы фиксируем координаты границы на карте, а делимитация – это когда мы идем, стоим на земле и говорим: здесь начинается или заканчивается Армения"

– Никол Пашинян

Премьер заявил, что Армения сама должна признать свою территориальную целостность для того, чтобы другие страны региона сделали также. По словам Пашиняна – это единственный способ построить будущее республики.

"Для нас важно закрепить территориальную целостность Армении. Наша проблема сегодня с рядом стран региона в том, что мы хотим, чтобы они признали территориальную целостность Армении согласно соглашению. Но если мы хотим, чтобы другие признали это, мы должны сначала признать это сами. Я пришел сказать, что это единственный способ построить наше будущее"

– Никол Пашинян

Кроме этого, по словам премьера, делимитация приведет к тому, что на приграничных территориях будут располагаться пограничные службы вместо военных.

"Самым важным результатом делимитации может стать то, что войска оставят позиции, и на смену им придут пограничники. Там, где стоят пограничники, не принято стрелять друг в друга, и, по сути, на этом участке нет территориального спора"

– Никол Пашинян

Пашинян готовит возвращение эксклавов

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, опубликованная пресс-службой армянского правительства видеозапись свидетельствует о конструктивном подходе официального Еревана к проблеме азербайджанских эксклавов. "Никол Пашинян прямо предупредил селян, что сопротивление Баку бесполезно – и более того, что Ереван не будет прилагать каких-либо усилий для удержания азербайджанских эксклавов. Он поставил граждан перед фактом, что Армения уже приготовилась в кратчайшие сроки отказаться от контроля над этими землями и претензий на такой контроль. Особенно важно, что запись является не случайно утечкой, а открытым объявлением со стороны государства: так о возвращении эксклавов Азербайджану предупреждено все население республики", - сказал он.

"Если мы в самом деле увидим мирное решение проблемы восьми азербайджанских населенных пунктов, все еще находящихся под контролем Армении, оно станет крупнейшим послевоенным достижением в армяно-азербайджанском урегулировании, поскольку до этого Ереван либо делал что-то под силовым давлением, либо отделывался заявлениями. И здесь не имеет значения, что Пашинян работает со своими гражданами запугиванием "азербайджанской угрозой" – это внутреннее дело Армении и вопрос управленческого стиля премьер-министра, научившегося оставаться у власти через демонстрацию слабости перед могущественными внешними факторами. Имеют значение только реальные действия Еревана. Возвращение эксклавов и сел в Газахском районе докажет, что власти Армении действительно хотят мира с соседями", - подчеркнул Андрей Петров.

"Позитивным является и общий подход Пашиняна к проблеме делимитации: если Армения хочет закрепить свою территориальную целостность, она должна обеспечить территориальную целостность Азербайджана, что в том числе означает вывод войск и мирного населения из азербайджанских эксклавов. Он признал, что Армении для решения собственных задач понадобится выполнять законные требования Баку. Такое признание легальных интересов соседних государств в целом не свойственно армянскому истеблишменту, живущему по принципу "Армения прежде всего" и порождает надежду, что Ереван больше не придется принуждать к миру. Отказ от саботажа урегулирования – то главное, чего ждут сегодня от команды Никола Пашиняна все заинтересованные в стабилизации мира на Южном Кавказе силы", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".