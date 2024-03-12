Пашинян возвращает Азербайджану эксклавы

Между Арменией и Азербайджаном в конце недели может начаться война. Такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе встречи с жителями эксклавных сел в Тавушской области.
Он сообщил, что вооруженный конфликт может начаться в том случае, если власти Армении не согласятся вернуть Азербайджану населенные пункты, которые находятся в азербайджанских эксклавах.
Пресс-служба правительства республики распространила видеозапись, на которой премьер страны общается с жителями сел.
"Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем (Азербайджану), что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война"
– Никол Пашинян
Глава правительства также добавил, что не желает, чтобы после боевых действий жители сел спрашивали его, почему он не сообщил им о возможном начале войны.
Пашинян отметил, что процесс демаркации может вызвать трудности для некоторых населенных пунктов. В частности, он сказал, что процесс демаркации и делимитации может начаться с территории от Сейид-Айрыма до Бибиша.
"Я приехал сюда, потому что процесс демаркации может вызвать некоторые проблемы для некоторых населенных пунктов <…> Демаркация – это когда мы фиксируем координаты границы на карте, а делимитация – это когда мы идем, стоим на земле и говорим: здесь начинается или заканчивается Армения"
– Никол Пашинян
Премьер заявил, что Армения сама должна признать свою территориальную целостность для того, чтобы другие страны региона сделали также. По словам Пашиняна – это единственный способ построить будущее республики.
"Для нас важно закрепить территориальную целостность Армении. Наша проблема сегодня с рядом стран региона в том, что мы хотим, чтобы они признали территориальную целостность Армении согласно соглашению. Но если мы хотим, чтобы другие признали это, мы должны сначала признать это сами. Я пришел сказать, что это единственный способ построить наше будущее"
– Никол Пашинян
Кроме этого, по словам премьера, делимитация приведет к тому, что на приграничных территориях будут располагаться пограничные службы вместо военных.
"Самым важным результатом делимитации может стать то, что войска оставят позиции, и на смену им придут пограничники. Там, где стоят пограничники, не принято стрелять друг в друга, и, по сути, на этом участке нет территориального спора"
– Никол Пашинян
Пашинян готовит возвращение эксклавов
Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, опубликованная пресс-службой армянского правительства видеозапись свидетельствует о конструктивном подходе официального Еревана к проблеме азербайджанских эксклавов. "Никол Пашинян прямо предупредил селян, что сопротивление Баку бесполезно – и более того, что Ереван не будет прилагать каких-либо усилий для удержания азербайджанских эксклавов. Он поставил граждан перед фактом, что Армения уже приготовилась в кратчайшие сроки отказаться от контроля над этими землями и претензий на такой контроль. Особенно важно, что запись является не случайно утечкой, а открытым объявлением со стороны государства: так о возвращении эксклавов Азербайджану предупреждено все население республики", - сказал он.
"Если мы в самом деле увидим мирное решение проблемы восьми азербайджанских населенных пунктов, все еще находящихся под контролем Армении, оно станет крупнейшим послевоенным достижением в армяно-азербайджанском урегулировании, поскольку до этого Ереван либо делал что-то под силовым давлением, либо отделывался заявлениями. И здесь не имеет значения, что Пашинян работает со своими гражданами запугиванием "азербайджанской угрозой" – это внутреннее дело Армении и вопрос управленческого стиля премьер-министра, научившегося оставаться у власти через демонстрацию слабости перед могущественными внешними факторами. Имеют значение только реальные действия Еревана. Возвращение эксклавов и сел в Газахском районе докажет, что власти Армении действительно хотят мира с соседями", - подчеркнул Андрей Петров.
"Позитивным является и общий подход Пашиняна к проблеме делимитации: если Армения хочет закрепить свою территориальную целостность, она должна обеспечить территориальную целостность Азербайджана, что в том числе означает вывод войск и мирного населения из азербайджанских эксклавов. Он признал, что Армении для решения собственных задач понадобится выполнять законные требования Баку. Такое признание легальных интересов соседних государств в целом не свойственно армянскому истеблишменту, живущему по принципу "Армения прежде всего" и порождает надежду, что Ереван больше не придется принуждать к миру. Отказ от саботажа урегулирования – то главное, чего ждут сегодня от команды Никола Пашиняна все заинтересованные в стабилизации мира на Южном Кавказе силы", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".