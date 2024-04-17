Ильхам Алиев: делимитировано 10-12 км границы Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана прокомментировал запущенный накануне процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, президент Азербайджана высказался об уходе российских миротворцев с территории Азербайджана.

Инициатива начать делимитацию границы с 4 сел Газахского района принадлежала Азербайджану, рассказал президент АР Ильхам Алиев.

Глава государства уточнил, что на данный момент можно считать делимитированным участок протяженностью 10-12 км.

Он подчеркнул, что конструктивного подхода в процессе придерживались и Баку, и Ереван.

Российские миротворцы

Ильхам Алиев также сообщил, что решение о досрочном выводе РМК из Карабахского региона Азербайджана было вынесено после российско-азербайджанских консультаций на высшем уровне.

Он подчеркнул, что Азербайджан всегда выполняет свои международные обязательства, и напомнил, что в Трехстороннем заявлении от ноября 2020 года было указано, что миссия РМК завершается в ноябре 2025 года. В то же время, указал Алиев, и Москва, и Баку осознавал, что в реальности уход миротворцев может состояться и до этого срока.

Президент еще раз обратил внимание на то, что решение принималось совместно, и выразил мнение, что оно в итоге лишь упрочило российско-азербайджанские отношения.