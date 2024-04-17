Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб

Первый пограничный столб был установлен сегодня в ходе работ по делимитации на границе Азербайджана и Армении. Фото распространила пресс-служба вице-премьера АР.

Старт делимитации армяно-азербайджанской границы, которая стартовала сегодня, был ознаменован установкой первого пограничного столба. Сообщение о знаковом событии распространила пресс-служба заместителя азербайджанского премьер-министра Шахина Мустафаева.

В нем говорится, что столб был размещен в рамках работ по уточнению координат. Они проводились на базе данных, полученных путем геодезических измерений на местности.

Уточняется, что экспертные группы Азербайджана и Армении продолжают начатые работы.

Отметим, что на фоне инцидентов с участием жителей населенных пунктов с армянской стороны в СНБ Армении заверили, что в ходе делимитации никакая часть суверенной территории РА не будет передана Азербайджану: именно такие фейки распространялись в последние дни.

В свою очередь, в МВД Армении сегодня предупредили о закрытии трассы Баганис – Воскепар в связи с разминированием территории. В полиции Армении уточнили, что, когда граница будет делимитирована, службу здесь будут вести пограничные войска.