Азербайджан и Армения начали делимитацию границы

Работы по делимитации азербайджано-армянской границы начались сегодня утром, соответствующее заявление распространили пресс-служба азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева и пресс-служба правительства Армении.
В нем говорится, что работы ведутся согласно договоренностям, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи комиссий по делимитации обеих стран, которая состоялась 19 апреля на границе.
"… Экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности"
– Баку и Ереван
Отдельные сообщения распространили также армянские правоохранители и спецслужбы.
В СНБ заявили, что в ходе делимитации суверенная территория Армении не будет передаваться Азербайджану, опровергнув таким образом распространившиеся слухи.
В МВД Армении сообщили о закрытии автодороги Баганис – Воскепар: там проводятся работы по разминированию. Поэтому людей призывают не подходить к этой территории.
В министерстве добавили, что по окончании делимитации границу будут охранять погранвойска.