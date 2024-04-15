Азербайджан и Армения начали делимитацию границы

Практические работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией начались сегодня утром. О старте работ сообщили в Баку и в Ереване.

Работы по делимитации азербайджано-армянской границы начались сегодня утром, соответствующее заявление распространили пресс-служба азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева и пресс-служба правительства Армении.

В нем говорится, что работы ведутся согласно договоренностям, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи комиссий по делимитации обеих стран, которая состоялась 19 апреля на границе.

"… Экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности"

– Баку и Ереван

Отдельные сообщения распространили также армянские правоохранители и спецслужбы.

В СНБ заявили, что в ходе делимитации суверенная территория Армении не будет передаваться Азербайджану, опровергнув таким образом распространившиеся слухи.

В МВД Армении сообщили о закрытии автодороги Баганис – Воскепар: там проводятся работы по разминированию. Поэтому людей призывают не подходить к этой территории.

В министерстве добавили, что по окончании делимитации границу будут охранять погранвойска.