Генсек ООН призвал Баку и Ереван продолжить делимитацию границ и нормализацию отношений

В ООН приветствовали соглашение, которое было достигнуто Азербайджаном и Арменией 19 апреля по вопросу делимитации границ. Генсек организации считает, что сторонам нужно закрыть все нерешенные вопросы и прийти к окончательной нормализации отношений.

Азербайджану и Армении следует продолжить делимитацию и демаркацию границ, а также решить другие вопросы, препятствующие установлению стабильных нормальных отношений, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик проинформировал, что Гутерриш со вниманием следит за процессом нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Он приветствует соглашение, достигнутое 19 апреля между соответствующими государственными комиссиями по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Генсек призывает стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы и решить все нерешенные двусторонние вопросы для полной нормализации отношений"

– Дюжаррик

Накануне стороны провели встречу, на которой было принято решение о возвращении армянской стороной четырех азербайджанских сел, а также о принятии за основу при делимитации Алма-Атинской декларации 1991 года.