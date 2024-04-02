Вестник Кавказа

Ислам Халилов и другие герои из "Крокуса" награждены медалями

Ислам Халилов и другие герои из "Крокуса" награждены медалями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин наградил медалями "за спасение" подростков, организовавших эвакуацию людей из "Крокуса" при теракте. Медалью отмечен и Ислам Халилов - юный гардеробщик, спасший сотню человек.

Подростки, спасавшие людей во время атаки террористов на "Крокус Сити Холл", награждены медалями. Указ российского президента Владимира Путина о награждении молодых людей размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Донскова Артема Александровича, <...> Иванова Никиту Михайловича, <...> Халилова Ислама Бахтиеровича"

– документ

Террористический акт в подмосковном "Крокусе" случился 22 марта, в списке жертв числится 145 человек. Школьники Ислам и Артем подрабатывали гардеробщиками в концертном зале, и когда началась атака, не растерялись, а следуя инструкциям, направили толпу к безопасному выходу. Благодаря юным героям, покинуть здание невредимыми смогли сотни людей.

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