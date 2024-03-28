Герой Ислам Халилов - что известно о гардеробщике из "Крокуса"?

Юный Ислам Халилов из подмосковного Красногорска прославился на всю Россию. Подрабатывавший гардеробщиком подросток спас из "Крокуса" сотню людей. Кто такой Ислам Халилов, кто он по национальности, где учится и в какой семье воспитывается?

Ислам Халилов – 15-летний подросток, спасший более 100 человек при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Мальчик в момент атаки на "Крокус" не запаниковал и действовал по инструкции, выводил людей - взрослых, но растерянных и испуганных, из здания. Он спас сотню жизней и стал героем.

Теракт в Крокусе

Рабочий день Ислама Халилова 22 марта шел как обычно, но ровно в 20.00, когда прозвучал третий звонок и двери в зрительный зал стали закрываться перед концертом, началась атака. Сначала подросток не понял, что случилось, он находился на -1 этаже, и слышал непонятный шум. Затем стали разбегаться в панике люди, подросток понял, что началась террористическая атака.

© Фото: где произошла стрельба и начался пожар

Как и все сотрудники "Крокуса", Ислам Халилов прошел подготовку по эвакуации на случай теракта.

"Важно делать все быстро и четко, на автомате, потому что ты в этот момент можешь потерять свою жизнь, а от тебя зависят жизни сотен людей, которых надо эвакуировать"

– Ислам Халилов

Юный гардеробщик быстро вызвал доверие толпы - он был в форме персонала и держал себя в руках, был спокоен и собран, не впал в ступор.

"Сознательно или бессознательно люди понимали, что я могу им помочь, поэтому сразу же стали слушать мои указания. Дальше я действовал по плану эвакуации, направлял в какую сторону надо идти, а сам шел как замыкающий, чтобы держать ситуацию под контролем, никого не потерять, и чтобы убедиться, что все нормально. Если бы я увидел, что кто-то остался, я бы пошел бы за ним"

– Халилов

Герой-мусульманин

Подросток Ислам – мусульманин, свое имя он получил именно в честь вероисповедания, которого придерживаются в семье. 15-летний юноша соблюдает пост в Священный месяц Рамадан, незадолго до начала теракта он совершил ифтар (разговение после дневного поста), поэтому был бодр и полон сил.

После случившегося в "Крокусе" мальчику не потребовалась помощь психологов, не появилось страхов публичных мест и других психологических проблем.

"Опять же, помогает религия. На ночь я читаю дуа ( молитву), говорю зикр, это помогает мне спокойно заснуть"

– Халилов

Кто Ислам Халилов по национальности?

© Фото: сайт ДУМ РФ

Мальчик воспитывается в интернациональной семье, его мама родом из Киргизии, папа - из Узбекистана. Ислам – старший ребенок, всего в семье трое детей, у героя есть младшие брат и сестра, пишет "Анадолу".

"Ислам в свои 15 лет сменил несколько школ, потому что мы переезжали из одной страны в другую, жили в России, Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане"

– отец Бахтиер Халилов

Мужчина осудил теракт и подчеркнул, что террористы и их атака не имеют общего с мусульманской верой.

"Наше вероисповедание ислам, в честь него я назвал своего первенца, своего первого сына Исламом. <…> Наша религия любит чистоту, а те люди, которые это сделали, террористы, у них религии нет. Ислам нас такому не учит. Ислам – это очень красивая и благонравная религия"

– отец юного героя

Гардеробщик Ислам и его будущее

Ислам в свободное от школы время подрабатывает с 12 лет, гардеробщиком в "Крокусе" он проработал один год. Также мальчик увлечен спортом, регулярно ходит на тренировки и мечтает стать профессиональным футболистом. Сейчас он учится в красногорской школе №19 в восьмом классе. В будущем Ислам Халилов сможет получить образование в одном из российских вузов - герой получил грант на образование.

Также юный герой получил благодарность от депутатов Госдумы за храбрость и мужество, медаль Общественной палаты России за проявленное мужество, смелость и силу духа - "За заслуги перед обществом", медаль мусульман России "За заслуги". Также награды получил и коллега Ислама - Артем Донсков, 14-летний мальчик помогал старшему товарищу эвакуировать людей во время теракта.

Оба героических подростка сегодня оказывают содействие следствию по делу о теракте, жертвами которого стали 144 человека.