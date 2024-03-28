Гардеробщик "Крокуса" Ислам Халилов получил грант на высшее образование

Школьник Ислам Халилов, который спас из "Крокуса" в день теракта сотню людей, получил грант на получение образования в вузе в России. Подросток подрабатывал в "Крокусе" гардеробщиком.
Ислам Халилов за геройский поступок при теракте в "Крокусе" награжден грантом на обучение в вузе.
15-летний школьник, работавший в гардеробе, вспомнил инструкции по безопасности и вывел сотню людей из здания концертного зала, который был атакован террористами.
"Ислам Халилов продемонстрировал дружбу в самом высоком понимании, когда ты готов отдать свою жизнь за чужих тебе людей. Это самый пик того, что называется человек"
– посол Киргизии в Москве Гульнара-Клара Самат
Ранее школьник из Красногорска был отмечен медалью мусульман России "За заслуги".