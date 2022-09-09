Автобусы из Петербурга в Таллин возобновят рейсы с 15 мая

Компания Ecolines готовится к запуску автобусных перевозок между Россией и Эстонией. Первый автобус из Петербурга в Таллин отправится 15 мая.

Перевозчик Ecolines анонсировал возвращение рейса Санкт-Петербург–Псков–Таллин.

"С 15 мая 2024 года Ecolines открывает движение по регулярному маршруту Санкт-Петербург - Псков - Таллин с пересечением границ на автобусе. Этот рейс будет удобен тем, кому необходимо утром прибыть в Таллин и Санкт-Петербург и тем, кто не хочет стоять в очереди на пешеходном переходе Ивангород - Нарва"

– компания

Ночной автобус будет выходить с автовокзала в Северной столице в 21.00 и прибывать в столицу Эстонии утром. В обратном направлении расписание то же. Перевозка будет осуществлять семь дней в неделю. Пересекать границу автобус будет не через пункт Ивангород/Нарва, а южнее, через Шумилкино/Лухамаа.