В Грузии отметили растущую популярность Транскаспийского маршрута

Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Срединный коридор, сегодня быстро набирает популярность, отметил на 57-й Ежегодной встречи Азиатского банка развития вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.
"На фоне текущего сложного глобального ландшафта и растущей потребности в диверсификации цепочек поставок, Средний коридор быстро набирает популярность, как невероятная альтернатива для облегчения торговых потоков между Европой и Азией через черноморские порты или сухопутные маршруты"
– вице-премьер Грузии
ТМТМ идет в Европе из Китая через такие страны, как Казахстан, Азербайджан, Турция, Грузия. Часть грузового маршрута проходит по Каспийскому морю. Сегодня страны-участницы занимаются развитием транспортного коридора. В Грузии ведется модернизация инфраструктуры железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, автомобильной магистрали Восток-Запад, глубоководного порта Анаклия.