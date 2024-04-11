Вестник Кавказа

В Грузии отметили растущую популярность Транскаспийского маршрута

В Грузии отметили растущую популярность Транскаспийского маршрута
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транскаспийский коридор становится все более востребованным транспортным маршрутом, соединяющим Европу и Азию. В Грузии для развития грузоперевозок модернизируют инфраструктуру, рассказал вице-премьер.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Срединный коридор, сегодня быстро набирает популярность, отметил на 57-й Ежегодной встречи Азиатского банка развития вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.

"На фоне текущего сложного глобального ландшафта и растущей потребности в диверсификации цепочек поставок, Средний коридор быстро набирает популярность, как невероятная альтернатива для облегчения торговых потоков между Европой и Азией через черноморские порты или сухопутные маршруты"

– вице-премьер Грузии

ТМТМ идет в Европе из Китая через такие страны, как Казахстан, Азербайджан, Турция, Грузия. Часть грузового маршрута проходит по Каспийскому морю. Сегодня страны-участницы занимаются развитием транспортного коридора. В Грузии ведется модернизация инфраструктуры железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, автомобильной магистрали Восток-Запад, глубоководного порта Анаклия.

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