Грузия и Казахстан обсудили перспективы Срединного коридора

Представители парламентов Грузии и Казахстана Шалва Папуашвили и Ерлан Кошанов в ходе деловой поездки грузинского парламентария в РК провели встречу, на которой поднимали ряд вопросов, касающихся развития двусторонних отношений.
В частности, спикеры парламентов обсудили развитие международного транспортного пути Срединный коридор, продвижение взаимного туризма и экономические вопросы.
"Особое внимание было уделено сотрудничеству между двумя странами по освоению транспортно-транзитного потенциала Среднего коридора"
– пресс-служба парламента Грузии
Представитель Казахстана выразил готовность перенять опыт реформ, которые проводятся в Грузии.
Кроме этого, обе стороны выразили надежду на укрепление связей с помощью различных платформ.
Также спикер парламента Грузии заявил, что республика готова подержать Казахстан в борьбе с паводками.
Шалва Папуашвили отправился в турне по странам Центральной Азии 7 апреля. Отмечается, что он уже посетил Узбекистан и Туркмению, где прошли встречи с представителями властей.