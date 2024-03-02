Вестник Кавказа

Грузия и Казахстан обсудили перспективы Срединного коридора

Грузия и Казахстан обсудили перспективы Срединного коридора
© Фото: сайт парламента Грузии
Члены парламентов Грузии и Казахстана провели встречу, в ходе которой поднимали вопросы совместного развития туризма, инвестиционных вложений и возможности Срединного коридора.

Представители парламентов Грузии и Казахстана Шалва Папуашвили и Ерлан Кошанов в ходе деловой поездки грузинского парламентария в РК провели встречу, на которой поднимали ряд вопросов, касающихся развития двусторонних отношений.

В частности, спикеры парламентов обсудили развитие международного транспортного пути Срединный коридор, продвижение взаимного туризма и экономические вопросы.

"Особое внимание было уделено сотрудничеству между двумя странами по освоению транспортно-транзитного потенциала Среднего коридора"

– пресс-служба парламента Грузии

Представитель Казахстана выразил готовность перенять опыт реформ, которые проводятся в Грузии.

Кроме этого, обе стороны выразили надежду на укрепление связей с помощью различных платформ.

Также спикер парламента Грузии заявил, что республика готова подержать Казахстан в борьбе с паводками.

Шалва Папуашвили отправился в турне по странам Центральной Азии 7 апреля. Отмечается, что он уже посетил Узбекистан и Туркмению, где прошли встречи с представителями властей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1995 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстан увеличивает рейсы в Грузию

Казахстан увеличивает рейсы в Грузию

Грузия и Казахстан в 2,7 раза нарастили товарооборот

Грузия и Казахстан в 2,7 раза нарастили товарооборот

Прямой рейс свяжет Астану и Батуми

Прямой рейс свяжет Астану и Батуми

Самолеты казахстанской SCAT летом снова будут летать из Астаны и Батуми

Самолеты казахстанской SCAT летом снова будут летать из Астаны и Батуми

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы