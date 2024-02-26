Казахстан и Китай нарастят перевозки по Срединному коридору

Власти Казахстана и Китая подписали соглашение, по которому увеличили число контейнерных перевозок по Срединному коридору. По маршруту будут ходить 200 дополнительных транспортных составов.

Компания "КТЖ Экспресс" из Казахстана и китайская организация Yuxinou заключили договор о наращивании транспортных перевозок по железной дороге, которая является часть Срединного коридора.

Отмечается, что в договоре указано о дополнительных 200 грузовых составах, которые вмещают в себя свыше 20 тыс двадцатифутового эквивалента. Информацию об этом распространил национальный железнодорожный оператор "Темир жолы".

Ранее сообщалось, что китайская компания Yuxinou в этом году организовала движение поездов по Срединному коридору из Чунцина в Поти, морской порт в Грузии. За счет этого, удалось сократить время доставки грузов до 14 дней.

Маршрут Срединного коридора проходит через территории Китая, Казахстана, акваторию Каспийского моря, по Азербайджану, Грузии и Турции, а затем в европейские страны.

Железнодорожный путь Баку-Тбилиси-Карс - часть международного коридора.

Планируется, что к следующему году объем перевозимых грузов достигнет 10 млн тонн в год.