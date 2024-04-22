Вестник Кавказа

В Анапе появилась туристическая полиция

В Анапе появилась туристическая полиция
© Фото: Наталья Лексукова, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Туристическая полиция начала работать в Анапе. Порядок на курорте и безопасность туристов будут обеспечивать 25 специально подготовленных полицейских.

В Анапе в преддверие летнего сезона появилась туристическая полиция, информирует МВД города.

"В городе-курорте Анапе на службу заступила туристическая полиция. Это специальное подразделение по охране общественного порядка, в обязанности которого входят обеспечение безопасности гостей и жителей города-курорта, а также помощь туристам"

– МВД РФ по Анапе

В ряды туристической полиции отобраны 25 правоохранителей, все они отличаются хорошей подготовкой и знанием английского языка - полицейские прошли обязательное обучение.

Дежурить туристическая полиция в Анапе будет в курортной части, в том числе в районе набережных и пляжей. Правоохранители экипированы новейшими спецсредствами, в том числе электрокарами и квадроциклами.

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