В Анапе появилась туристическая полиция

Туристическая полиция начала работать в Анапе. Порядок на курорте и безопасность туристов будут обеспечивать 25 специально подготовленных полицейских.
В Анапе в преддверие летнего сезона появилась туристическая полиция, информирует МВД города.
"В городе-курорте Анапе на службу заступила туристическая полиция. Это специальное подразделение по охране общественного порядка, в обязанности которого входят обеспечение безопасности гостей и жителей города-курорта, а также помощь туристам"
– МВД РФ по Анапе
В ряды туристической полиции отобраны 25 правоохранителей, все они отличаются хорошей подготовкой и знанием английского языка - полицейские прошли обязательное обучение.
Дежурить туристическая полиция в Анапе будет в курортной части, в том числе в районе набережных и пляжей. Правоохранители экипированы новейшими спецсредствами, в том числе электрокарами и квадроциклами.