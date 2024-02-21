В Анапе создадут винодельню с глэмпингом

Новая винодельня "Виноградники Варваровки" через несколько лет появится под Анапой. Объект сразу разрабатывают как туристический.
"Мы еще не высадили ни одного куста, но готовим почву для того, чтобы в следующем году сделать закладку первых виноградников. Будут автохтонные сорта: цимлянский черный, и красностоп золотовский и другие"
– руководитель проекта Валерий Тройчук
Планируется на первом этапе заложить 51 га виноградников. В будущем на винодельне будет производиться до 500 тыс бутылок вина в год. До тех пор "Виноградники Варваровки" будут объектом притяжения туристов.
По периметру молодого виноградника появится пешеходный маршрут, будут работать глэмпинг и коворкинг.
"У туристов будет возможность начать знакомиться с нашим терруаром еще до того, как появится первая бутылка вина"
– Тройчук
Стоимость проекта винодельни 1,15 млрд рублей, открытие запланировано на 2029 год.