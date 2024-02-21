В Анапе создадут винодельню с глэмпингом

Под Анапой заложат новые виноградники, которые станут туристическим объектом. Будут проложены пешеходные маршруты, откроется глэмпинг и коворкинг, через пять лет будет запущено винодельческое производство.

Новая винодельня "Виноградники Варваровки" через несколько лет появится под Анапой. Объект сразу разрабатывают как туристический.

"Мы еще не высадили ни одного куста, но готовим почву для того, чтобы в следующем году сделать закладку первых виноградников. Будут автохтонные сорта: цимлянский черный, и красностоп золотовский и другие"

– руководитель проекта Валерий Тройчук

Планируется на первом этапе заложить 51 га виноградников. В будущем на винодельне будет производиться до 500 тыс бутылок вина в год. До тех пор "Виноградники Варваровки" будут объектом притяжения туристов.

По периметру молодого виноградника появится пешеходный маршрут, будут работать глэмпинг и коворкинг.

"У туристов будет возможность начать знакомиться с нашим терруаром еще до того, как появится первая бутылка вина"

– Тройчук

Стоимость проекта винодельни 1,15 млрд рублей, открытие запланировано на 2029 год.