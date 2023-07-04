Вестник Кавказа

Инвестиции в курорт "Новая Анапа" пойдут во втором полугодии

Инвестиции в курорт "Новая Анапа" пойдут во втором полугодии
© Фото: “Творческие технологии“
Инвестировать в будущий мегакурорт "Новая Анапа" можно будет уже во втором полугодии наступившего 2024 года – лоты для компаний-инвесторов будут объявлены после завершения работы над мастер-планом инновационного проекта.

Лоты для инвестиций в создание курорта "Новая Анапа" в Краснодарском крае озвучат для инвесторов после завершения разработки его мастер-плана, они будут предложены со второго полугодия, рассказал гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, пишет "РБК Краснодар".

Сейчас специалисты корпорации работают над мастер-планом, завершить который планируется в первом полугодии – это будет законченный детальный документ будущей семейной здравницы. Уже сейчас стать потенциальными инвесторами проекта готовы около 25 компаний из России, а также компании из стран Азии и ЕАЭС.

Ожидается, что для них будет сформировано свыше 100 инвестиционных лотов.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в России завершился Всероссийский конкурс на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений будущей туристской территории "Новая Анапа", который вскоре начнут строить в 25 км от Анапы рядом со станицей Благовещенской – он будет ориентирован на семейный отдых и сможет поразить туристов своими инновационными решениями.

Победитель конкурса – консорциум, лидер которого – московская компания "Творческие технологии", предложил разделить будущий мегакурорт на четыре зоны, главной из которых будет, конечно, центральная, в которой построят сквер, тематический парк "Инновационная Россия", этноисторический комплекс "Старый город" и парк "15 морей России".

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