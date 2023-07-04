"Новая Анапа" будет строиться в 2024 году. Что это?

Опубликовано: 10:19, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодарском крае неподалеку от Анапы вырастет новый морской курорт с 17 км пляжей. Стоить "Новую Анапу" начнут в 2024 году. Где она будет располагаться и что будет включать?

В будущем году на черноморском побережье начнется строительство нового масштабного курорта - "Новая Анапа".

"Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках проекта запланировано начать с 2024 года"

– замглавы Минстроя Юрий Гордеев

После того, как будут построены дороги, будет организовано водоснабжение и водоотведение, на территории появятся электричество, газ и другая необходимая инфраструктура, начнется возведение зданий в рамках проекта "Новая Анапа".

Что такое "Новая Анапа"?

"Новая Анапа" это новый курорт на Черном море, он вырастет в часе езды от города Анапа, поблизости от Благовещенской. Курортный комплекс разместится на узкой полосе между морем и Кизилташским лиманом. Курорт займет 1,6 га и сможет ежегодно принимать 3-5 млн туристов - номерной фонд составит до 25 тыс номеров.

Пляжная линия "Новой Анапы" будет обширной - 17 км пляжей. Также будут созданы гавань, прогулочные зоны, спортивные площадки. На территории появятся аквапарк, рестораны, торговые центры.

Создание "Новой Анапы" проводится по указанию президента Владимира Путина. Стоимость проекта оценивается в 1 трлн рублей.

Рабочая группа включает Минстрой, Минэкономразвития и корпорацию "Туризм.РФ", дорожная карта уже утверждена.

"Сейчас мы находимся в стадии согласования управляющей компании с Краснодарским краем, которая будет выполнять функции по комплексному развитию территории"

– Минстрой России