В Анапе открылся "Город Мира"

Опубликовано: 19:58, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: anapa-official.ru

В минувшие выходные в Анапе открылся первый пятизвездочный отель "Город Мира", построенный при поддержке государства: он будет работать по системе "все включено" и гарантирует своим клиентам высочайший уровень сервиса.

В кубанской курортной Анапе в минувшие выходные прошло торжественное открытие нового пятизвездочного комплекса "Город Mira Family Resort & Spa Anapa Miracleon 5*", в котором приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец, инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев и зампредседателя Юго-Западного филиала Банка Сбербанка России Ирина Ткаченко.

"Это уже 48-й пятизвездочный отель в нашем регионе. Однако он первый, построенный с применением мер государственной поддержки. Этот отель возведен по совершенно новому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Это указывает на серьезную коллаборацию бизнеса и государства, которая дает возможность всего лишь за год строить объекты такого масштаба", - отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель, передает "АиФ-Юг".

В отеле - 1000 номеров в четырех его корпусах. Три из них сезонные, а один - круглогодичный. Его клиентам класса "ультра все включено" предоставлена пляжная территория, бассейны, детские и спортивные площадки на открытом воздухе, четыре вида саун, бассейн с гидромассажной и детской зонами, тренажерный зал, массажные и процедурные кабинеты, салон красоты, фитобар, а также несколько ресторанов шведской линии.

Стартовая сумма строительства составляла 1,3 млрд рублей. Однако она увеличилась, когда было принято решение откорректировать проект для улучшения качественного отдыха туристов, рассказал Валерий Димоев.

"Изначально мы рассматривали только летний проект, но когда уже начали строительство, то добавили СПА-комплекс и дополнительные номера"

- Димоев

Компания планирует построить в Анапе еще три пятизвездочных отеля, которые откроются в 2025-2027 годах.