Город-спутник курортной Анапы обойдется в триллион

Опубликовано: 22:54, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Под Анапой все же будет построен город-спутник, курорт "Новая Анапа", который сможет за сезон принимать до пяти миллионов туристов, заявил мэр Анапы Василий Швец.

Стоимость строительства нового города-курорта "Новая Анапа", который вырастет на побережье Черного моря, составит 1 трлн рублей, сообщил на пресс-конференции сообщил мэр города Василий Швец.

"На одном из совещаний коллегами из "Туризм.РФ" был задекларирован общий объем инвестиций порядка 1 трлн рублей всего, в весь проект "Новая Анапа". Но я думаю, что это будет иметь уточнения", - отметил Швец, передает "РБК-Кубань".

К строительству курорта будут привлекаться и бюджетные средства, и частные инвестиции, пока проходят инженерные изыскания и планировка территории.

Ожидается, что курорт сможет принимать до 5 млн туристов в год и принесет огромные плюсы и для муниципалитета, и для всей страны.

На территории в 1,6 тыс га для российских туристов будет построено 15 тыс новых гостиничных номеров, а песчаные пляжи города-курорта протянутся на 17 км. В нем будут не только места размещения, но и субтропические детские площадки, зоны отдыха на открытом воздухе и различные сервисы.

Ожидается, что план "Новой Анапы" разработают в 2024 году.