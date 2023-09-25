Стильно и инновационно: детали строительства "Новой Анапы"

В России завершился Всероссийский конкурс на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений будущей туристской территории "Новая Анапа", стали известны подробности проекта-победителя.

Новый курорт, который вскоре начнут строить в 25 км от Анапы рядом со станицей Благовещенской, будет ориентирован на семейный отдых и сможет поразить туристов своими инновационными решениями, пишет "Российская газета".

Победитель конкурса – консорциум, лидер которого – компания "Творческие технологии", предложил разделить будущий мегакурорт на четыре зоны, главной из которых будет, конечно, центральная, в которой построят сквер, тематический парк "Инновационная Россия", этноисторический комплекс "Старый город" и парк "15 морей России".

Сами санаторно-курортные объекты вырастут у Кизилташского лимана, на побережье Черного моря построят гостиницы на 15-25 тысяч номеров, а для детей вырастут образовательный кампус с кванториумом и парусная школа.

Анапа сейчас прочно ассоциируется с семейным и детским отдыхом, и авторы мегапроекта решили не менять этот имидж, а поддержать его и придать ему новое инновационное наполнение.

Поэтому особое внимание на курорте уделят любителям спорта – построят центр ветровых видов спорта, гольф-клуб, разные спортплощадки и фиджитал-центр для киберспортсменов. Будут и локации для любителей "спокойного отдыха" - ботанический сад, фестивальная площадка, музей археологии, конгресс-центр с оранжереей, термы, набережная с променадом, яхтенная марина, экотропы и велодорожки.

"Среди лотов будут гостиницы, точки общественного питания, объекты развлекательной, деловой, образовательной и сервисной инфраструктуры"

- гендиректор "Корпорации Туризм.РФ" Сергей Суханов

Создание инженерной и транспортной инфраструктуры профинансирует государство. Мастер-план подготовят в первой половине следующего года. Полностью новый курорт будет построен к 2030 году.

Напомним, "Вестник Кавказа" ранее писал о том, что в финал конкурса на разработку градостроительных решений курорта "Новая Анапа" прошли четыре российских компании, которые показали в Москве предварительные результаты своей работы: их отличает проработанность функциональных зон будущего курорта и наличие площадок и мест для отдельных видов отдыха туристов. Также планы включают в себя средства размещения и рекреационно-оздоровительные объекты.