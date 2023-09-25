План Новой Анапы покажут в декабре

Опубликовано: 2:09, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очертания будущего города-курорта Новая Анапа, который вскоре вырастет на Черноморском побережье, становятся все более отчетливыми: презентация его мастер-плана назначена на конец этого года.

Вскоре у потенциальных инвесторов появится возможность воочию увидеть, каким будет город-курорт будущего, который воздвигнут неподалеку от Анапы на берегу Черного моря, поведала замглавы кубанского Минтуризма Инна Петухова.

Мастер-план курорта Новая Анапа впервые будет предъявлен публике незадолго до Нового года; окончательное утверждение назначено на будущий апрель на совете директоров "Туризм.РФ", передает ТАСС.

"Это первый подобный проект в истории современной России, который по масштабам будет превосходить олимпийскую стройку. На территории будущего курорта мы планируем совместно с корпорацией «Туризм.РФ» большое развитие событийного туризма"

- Инна Петухова

Планируется, что новая туристическая локация станет настоящим "городом в городе" – в нем будут собственный детский реабилитационный центр, спортивные лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума, школа, театральная деревня и даже клиника для онкобольных. Раскинется город-курорт на площади в 1,6 тыс га между Черным морем и Кизилташским лиманом, обойдется он бюджету страны в 1 трлн рублей. Его пропускная способность достигнет 5 млн отдыхающих ежегодно.