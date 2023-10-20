Облик будущего курорта "Новая Анапа" выберут в декабре

Опубликовано: 22:22, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Стали известны предварительные проекты курорта "Новая Анапа", который вырастет на черноморском берегу Кубани – их представили команды архитекторов четырех российских компаний.

Участники конкурса на разработку градостроительных решений курорта "Новая Анапа", в финал которого прошли четыре российских компании, показали в Москве предварительные результаты своей работы, сообщили в пресс-службе корпорации Туризм.РФ.

Предварительные проекты финалистов отличает проработанность функциональных зон будущего курорта и наличие площадок и мест для отдельных видов отдыха туристов. Также планы включают в себя средства размещения и рекреационно-оздоровительные объекты, передает портал Юга.ру.

Ожидается, что команды четырех российских компаний – "Творческие технологии", "Институт Мосинжпроект", архитектурное бюро "Студия 44" и команда "Студия 5" Московского архитектурного института в окончательных разработках планов будущего курорта применят нестандартные планировочные решения и передовые подходы в архитектуре, рассказал генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов.

Победитель конкурса станет известен в декабре текущего 2023 года, утвердят мастер-план курорта весной следующего 2024 года.