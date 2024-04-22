США: Грузия подрывает процесс евроинтеграции

Посольство США в Грузии опубликовало сообщение, в котором заявило, что республика ступила на опасный путь из-за намерения принять закон об иноагентах. Таким образом, республика мешает процессу евроинтеграции.

Грузия подрывает отношения с США из-за того, что хочет принять закон "О прозрачности иностранного влияния". С таким заявлением выступило дипломатическое представительство США в Грузии.

По мнению американских дипломатов, республика ступила на опасную дорогу.

"Заявления, которые неверно представляют зарубежную поддержку в Грузии, с помощью которой мы 31 год обеспечиваем способность Грузии укреплять экономику и демократию, существенно подрывают те прочные отношения, которые у нас сформировались с правительством и народом Грузии"

– посольство США в Грузии

Как заявляют представители американской дипломатии, законопроект является антизападным и его принятие помешает вступлению Грузии в ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что законопроект об иноагентах был принят парламентом республики во втором чтении в среду.

Против принятия закона выступила президент республики Саломе Зурабишвили, оппозиционные силы и представители западных властей. По их мнению, законопроект помешает вступлению Грузии в Евросоюз.

Кроме этого, на фоне попытки принять закон, в столице Грузии происходят массовые акции протеста. Накануне ночью протестующие граждане повредили здание парламента и нанесли урон его инфраструктуре.

В прошлом году власти Грузии уже пытались принять законопроект об иноагентах, но были вынуждены отказаться от этой идеи из-за волны уличных беспорядков, которые устраивали противники правового акта.