США: Грузия подрывает процесс евроинтеграции

Грузия подрывает отношения с США из-за того, что хочет принять закон "О прозрачности иностранного влияния". С таким заявлением выступило дипломатическое представительство США в Грузии.
По мнению американских дипломатов, республика ступила на опасную дорогу.
"Заявления, которые неверно представляют зарубежную поддержку в Грузии, с помощью которой мы 31 год обеспечиваем способность Грузии укреплять экономику и демократию, существенно подрывают те прочные отношения, которые у нас сформировались с правительством и народом Грузии"
– посольство США в Грузии
Как заявляют представители американской дипломатии, законопроект является антизападным и его принятие помешает вступлению Грузии в ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что законопроект об иноагентах был принят парламентом республики во втором чтении в среду.
Против принятия закона выступила президент республики Саломе Зурабишвили, оппозиционные силы и представители западных властей. По их мнению, законопроект помешает вступлению Грузии в Евросоюз.
Кроме этого, на фоне попытки принять закон, в столице Грузии происходят массовые акции протеста. Накануне ночью протестующие граждане повредили здание парламента и нанесли урон его инфраструктуре.
В прошлом году власти Грузии уже пытались принять законопроект об иноагентах, но были вынуждены отказаться от этой идеи из-за волны уличных беспорядков, которые устраивали противники правового акта.