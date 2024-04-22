Парламент Грузии отменил заседания из-за уличных беспорядков

В результате акции протеста, которая состоялась сегодня ночью на улицах Тбилиси, было повреждено здание грузинского парламента. В связи с этим были отменены все события, которые планировалось провести сегодня в стенах законодательного органа.

Власти Грузии были вынуждены отменить заседания парламента, которые были назначены на сегодняшний день. Накануне вечером в столице республики состоялись акции протесты в связи с принятием законопроект об иноагентах, которые продолжились до поздней ночи.

Во время протестов митингующие повредили здание парламента и его коммуникации. Информация об этом была опубликована пресс-службой парламента Грузии.

Сообщается, что на территории законодательного органа был введен красный режим, во время которого в здание могут попасть только определенные лица.

"В настоящее время во Дворце парламента Грузии совместно с соответствующими структурами ведутся работы по очистке и восстановлению. Ни одно лицо не может быть допущено в парламент Грузии во время действия красного уровня, за исключением лиц, определенных руководителем аппарата в соответствии со спецификой угрозы и необходимостью ее предотвращения"

– пресс-служба парламента Грузии

Накануне в Тбилиси около здания парламента собрались противники законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В ходе акции протеста ее участники начали рушить ограждения, которые перекрывали доступ к зданию парламента, и кидали дымовые шашки в окна. Демонстранты развели костер на улице и уничтожили камеры видеонаблюдения.

Для разгона митингующих правоохранительные органы использовали воду, слезоточивый газ и перцовый спрей.

Сообщается о 7 пострадавших полицейских в результате массовых протестов.