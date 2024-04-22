Демонстранты забаррикадировали вход в парламент Грузии

В настоящее время возле здания парламента в грузинской столице проводятся задержания митингующих. Часть из них забаррикадировала вход в здание.

Демонстранты заблокировали один из входов в здание парламента Грузии в Тбилиси. Об этом сообщают местные СМИ.

Непосредственно у ворот служебного входа группа протестующих, выступающих против закона об иноагентах, разместила мусорные баки и стройматериалы. Спецназ, который располагается во дворе парламента, несколько раз применял по отношению к демонстрантам перцовый и слезоточивый газы.

Начались задержания протестующих.

Напомним, очередная акция протеста началась в грузинской столице после того, как вечером 1 мая парламент республики принял законопроект об иноагентах во втором чтении.