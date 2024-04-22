Шествие против закона об иноагентах проходит в центре Тбилиси

Жители Тбилиси вышли вечером 1 мая на очередную акцию протеста против законопроекта об иноагентах. Несколько часов назад этот законопроект был принят парламентом во втором чтении.

Около полутора часов назад возле здания парламента в Тбилиси началась протестная акция против законопроекта об иноагентах.

Тысячи митингующих собрались в центре города после того, как парламент Грузии принял данный законопроект во втором чтении.

Демонстранты позволили выйти через служебный вход здания парламента ряду его работников. При этом часть из них расшатывает служебные ворота для проезда автомобилей.

После этого силовики применили против протестующих воду и перцовые баллоны.

Ранее сообщалось, что часть демонстрантов будет устраивать шествие по тбилисскому району Мтацминда, где находятся парламент, дом правительства и министерство иностранных дел, а вторая часть выдвинется в направлении площади Свободы.