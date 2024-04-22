На Эльбрусе снимают фильм «Небесная тропа»

Фильм о начинающих альпинистах, захваченных в плен лавиной, начали снимать на Эльбрусе. Создатели отмечают, что это самые высокогорные съемки в истории отечественного кинематографа.

На вершине Кавказа горе Эльбрус, на высоте более 5000 метров над уровнем моря, начались съемки фильма «Небесная тропа». Это кинокартина, которая обещает не только порадовать зрителей захватывающим сюжетом, но и увлечь их уникальной красотой горного пейзажа.

«На Эльбрусе на высоте более 4 400 метров над уровнем моря стартовали съемки художественного фильма в жанре приключенческого триллера «Небесная тропа», организованные кинокомпаниями KD Studios и «Айсмедиа». Сегодня это самые высокогорные съемки в истории отечественного кинематографа. Активную помощь в проведении съемочного процесса оказывают сотрудники Кавказ.РФ и курорта «Эльбрус»

– пресс-служба Кавказ.РФ.

Отметим, что Эльбрус – это не просто гора, это символ силы, могущества и духовности. Именно здесь авторы ленты нашли идеальное место для воплощения своей кинокартины. Уникальные пейзажи, перепады высот, снежные вершины и кристально чистый воздух делают Эльбрус идеальным местом для создания неповторимой атмосферы фильма.

Фильм «Небесная тропа», снятый на Эльбрусе, обещает стать настоящим шедевром и визуальным праздником для зрителей. Уникальное сочетание красоты горной природы и глубокого человеческого внутреннего мира делает эту картина по-настоящему особенной.