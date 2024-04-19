Курорт "Эльбрус" открывает высокогорный экстрим-сноупарк

На Эльбрусе в предстоящие выходные начнет работать сноупарк для фристайлеров и экстремалов. Зона для катания включает трамплины, волны и другие элементы.

Горный курорт "Эльбрус" готовит новую зону катания для экстремалов. Открытие сноупарка запланировано на 27 апреля, он расположится на высоте 3200 м.

"На финишной прямой подготовка двух линий для разного уровня катания: первая линия - Pussy Line для начинающих. Длина линии 140 м, состоит из трех волн вместе с джиб-секцией. Вторая линия - для совершенствующих и профессионалов. Здесь два трамплина со столами 7 и 8 метров"

– администрация

В высокогорье уплотнили снег для создания зоны катания, огородили территорию в 2000 кв м. Опробовать сноупарк туристы смогут в предстоящие длинные выходные.