Вестник Кавказа

Курорт "Эльбрус" открывает высокогорный экстрим-сноупарк

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Эльбрусе в предстоящие выходные начнет работать сноупарк для фристайлеров и экстремалов. Зона для катания включает трамплины, волны и другие элементы.

Горный курорт "Эльбрус" готовит новую зону катания для экстремалов. Открытие сноупарка запланировано на 27 апреля, он расположится на высоте 3200 м.

"На финишной прямой подготовка двух линий для разного уровня катания: первая линия - Pussy Line для начинающих. Длина линии 140 м, состоит из трех волн вместе с джиб-секцией. Вторая линия - для совершенствующих и профессионалов. Здесь два трамплина со столами 7 и 8 метров"

– администрация

В высокогорье уплотнили снег для создания зоны катания, огородили территорию в 2000 кв м. Опробовать сноупарк туристы смогут в предстоящие длинные выходные.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1145 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вербовку в террористическую группировку пресекли в Кабардино-Балкарии

Вербовку в террористическую группировку пресекли в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии появятся школы полного дня

В Кабардино-Балкарии появятся школы полного дня

Представлен шорт-лист фестиваля «Кинокавказ-2024»

Представлен шорт-лист фестиваля «Кинокавказ-2024»

Масштабную очистку берегов рек и водоемов проведут в Кабардино-Балкарии

Масштабную очистку берегов рек и водоемов проведут в Кабардино-Балкарии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы