«Эльбрус» продлит горнолыжный сезон до лета

Покататься на лыжах на курорте «Эльбрус» можно будет вплоть до июня. Летом туристов ждут насыщенные велосипедные и экскурсионные программы.

Горнолыжный сезон на курорте «Эльбрус» может продлиться до июня, что делает его одним из самых привлекательных мест для зимнего отдыха. В марте текущего года курорт посетило рекордное число туристов – более 100 тыс человек, что свидетельствует о его популярности и привлекательности.

«„Эльбрус“, наш флагманский курорт, сезон не заканчивает. Мы надеемся, что [сезон катания продлится] в мае и даже в июне. <> Уникальность локации Эльбруса позволяет говорить, что горнолыжник, прежде всего, может наслаждаться возможностью вот этой уникальной горы, в том числе и летом. <> 30% всех наших туристов – это те, кто вообще не катается на лыжах. Самое интересное, что это просто люди, которые приезжают полюбоваться уникальной природой»

– гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Перспективы летнего сезона

Несмотря на то, что «Эльбрус» изначально ассоциируется с зимним отдыхом, летний сезон на курорте также обещает быть не менее интересным и насыщенным. Горы предлагают отличные возможности для пеших прогулок, велосипедных прогулок, альпинизма и других активных видов отдыха. Кроме того, курорт активно развивает инфраструктуру для летнего туризма, что позволит туристам насладиться красотой гор и в летнее время.

Уникальные особенности курорта «Эльбрус»

Отметим, что курорт «Эльбрус» расположен на высоте более 2000 м над уровнем моря, что обеспечивает отличные снежные условия даже весной. Горные склоны разнообразны по сложности и подходят как для начинающих лыжников и сноубордистов, так и для опытных спортсменов. Кроме того, курорт предлагает разнообразные развлечения, от экскурсий на вертолете до катания на собачьих упряжках, что делает его привлекательным для туристов всех возрастов.