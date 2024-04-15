В России будут развивать сельский туризм

Президент РФ призвал рассмотреть возможность создания объектов туризма на Ставрополье. Это открывает новые перспективы для развития сельской местности и создания дополнительных источников дохода для сельских жителей.

В последнее время туризм на сельхозземлях стал одним из актуальных направлений развития. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания объектов сельского туризма на Ставрополье.

«Правительству РФ совместно с Государственной думой <> при доработке проекта федерального закона № 365 108−8 рассмотреть вопрос об установлении возможности строительства виноградарскими и винодельческими хозяйствами объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиниц, на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, с определением оснований, препятствующих выводу таких земель из сельскохозяйственного производства или переводу в иную категорию земель»

– Владимир Путин

По его словам, это открывает новые перспективы для развития сельской местности и создания дополнительных источников дохода для сельских жителей.

Плюсы развития туризма на сельхозземлях Ставрополья

Во-первых, создание объектов туризма на сельхозземлях способствует развитию инфраструктуры в сельской местности. Это включает в себя строительство гостевых домов, ресторанов, магазинов с местными товарами, а также благоустройство территории.

Во-вторых, развитие туризма на сельхозземлях может привлечь инвестиции в регионы, способствуя экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Это поможет сельским жителям улучшить свой уровень жизни.

В-третьих, туризм на сельхозземлях позволит популяризировать сельскую местность, ее культуру, традиции и уникальные природные достопримечательности. Это способствует сохранению и развитию сельского наследия.

Отметим, что Россия обладает огромным потенциалом для развития сельскохозяйственного туризма. Большие территории сельских поселений, уникальная природа, разнообразие региональных культур и традиций – все это привлекает туристов, стремящихся к новым впечатлениям.