Азербайджан займется развитием туризма

В Азербайджане планируют развивать туризм. Для этого в стране растят кадры - турбизнесу и сфере гостеприимства обучаются студенты разных учебных заведений. В этом году турпоток в страну на 39% выше прошлогоднего.

О важном значении туризма для экономики и устойчивости Азербайджана рассказал председатель Госагентства по туризму страны Фуад Нагиев.

"Туризм является одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора страны. Туризм вносит большой вклад в долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность дестинаций как источник занятости и дохода. Наша главная цель – популяризация Азербайджана как туристического направления и достижение развития туризма"

– Фуад Нагиев

В этом году, по данным за первые три месяца 2024 года, в Азербайджане побывало свыше 500 тыс иностранных гостей, что на 39% больше прошлогоднего уровня.

Нагиев рассказал о развитии турсферы в Азербайджане, выступая на первом заседании вузов, специализирующихся на обучении туризму в рамках Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Международное мероприятие проходит в Баку, его цель - обсуждение сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования. Участие в форум принимают делегации из России, Турции, Грузии, Греции, Болгарии, Украины, Албании, Румынии, Молдовы и Сербии, а также представители Всемирной туристской организации ООН.