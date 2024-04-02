Вестник Кавказа

Спрос на бронирование отелей в Азербайджане вырос на 15%

Гостиничный номер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан за прошлый год значительно нарастил спрос на размещения в гостиницах республики. В 2023 году в отелях республики было размещено почти 3 млн гостей.

Отели Азербайджана фиксируют рост размещений в отелях страны.

За прошлый год в гостиницах республики остановились более 1,9 млн человек, что на 15% больше в сравнении с предыдущим годом. Информацию об этом распространило Госагентство по туризму.

В частности, в Карабахском экономическом районе отели зафиксировали спрос на размещение на 17% больше. Всего отели района посетили более 36 тыс человек.

При этом Ныхчиван отмечает уменьшение спроса на отели на 21%.

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