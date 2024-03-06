Вестник Кавказа

Азербайджан будет развивать туризм и судостроение совместно с Санкт-Петербургом

Азербайджан будет развивать туризм и судостроение совместно с Санкт-Петербургом
© Фото: соцсети Микаила Джаббарова
Власти Азербайджана провели встречу с главой Санкт-Петербурга, на которой обсудили развитие двусторонних связей. В рамках переговоров поднимались темы продвижения совместного туризма и судостроения.

Глава министерства экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который посетил АР с официальным визитом.

В процессе встречи поднимались вопросы развития связей по различным отраслям. В частности, власти планируют продвигать сотрудничество в сфере туризма, экономики, судостроения. Об этом на своей странице в соцсети "Х" написал министр АР. 

"На встрече обсудили перспективы двусторонних экономических отношений, возможности усиления совместной деятельности в сферах промышленности, инноваций, инвестиций, туризма, судостроения. Также оценили потенциал поддержки торговли и бизнеса"

– Микаил Джаббаров 

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