Азербайджан будет развивать туризм и судостроение совместно с Санкт-Петербургом

Власти Азербайджана провели встречу с главой Санкт-Петербурга, на которой обсудили развитие двусторонних связей. В рамках переговоров поднимались темы продвижения совместного туризма и судостроения.
Глава министерства экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который посетил АР с официальным визитом.
В процессе встречи поднимались вопросы развития связей по различным отраслям. В частности, власти планируют продвигать сотрудничество в сфере туризма, экономики, судостроения. Об этом на своей странице в соцсети "Х" написал министр АР.
"На встрече обсудили перспективы двусторонних экономических отношений, возможности усиления совместной деятельности в сферах промышленности, инноваций, инвестиций, туризма, судостроения. Также оценили потенциал поддержки торговли и бизнеса"
– Микаил Джаббаров