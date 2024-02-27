Россия и Азербайджан запустили новый этап союзничества

Ильхам Алиев и Михаил Мишустин обсудили новые проекты России и Азербайджана в сфере экономики.

Регулярные встречи лидеров Азербайджана и России - характерная особенность союзнических отношений двух стран. Хотя после начала специальной военной операции на Украине глава российского государства нечасто ездит за рубеж, однако президенты используют любые возможности, чтобы обменяться дружескими рукопожатиями и сверить часы по важным вопросам. Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались в последний раз на неформальном саммите СНГ в Петербурге в конце 2023 года, до этого на другом саммите в Бишкеке осенью. В мае прошлого года Алиев приезжал в Москву на трехсторонние переговоры с участием Путина и армянского премьера Никола Пашиняна. В 2022 году Путин и Алиев виделись на саммите ШОС в Самарканде и в рамках СВМДА в Астане.

Еще более интенсивно ведутся контакты на уровне правительств. Сергей Лавров и Джейхун Байрамов постоянно встречаются, чтобы обсудить армяно-азербайджанское урегулирование и будущее транспортных проектов между Азербайджаном, Ираном и Россией, а также в более широком формате "3+3".

Нынешний визит председателя правительства России Михаила Мишустина вписывается в контекст дружественных и партнерских отношений двух стран. С февраля 2022 года Азербайджан и Россия - государства-союзники. Азербайджан остается главным торговым партнером России в регионе. Однако помимо этого важно отметить символичность поездки Мишустина. Он стал первым иностранным премьер-министром, который посетил Баку после досрочных президентских выборов. Это говорит о приоритетности республики Южного Кавказа для Кремля на фоне "бархатных" Армении и Грузии.

Другая символичность состоит в том, что за последние полгода заметно ухудшились отношения Азербайджана с Западом. Кроме Франции, чей парламент недавно принял очередную антиазербайджанскую резолюцию, заявлениями и действиями против Баку отметились Госдепартамент США, Европарламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы. Все три игрока осуждают осеннюю антитеррористическую операцию ВС Азербайджана в Карабахе по восстановлению территориальной целостности. Госдеп временно отменял визиты на высшем уровне, но потом пошел на попятную. Сенат Франции ограничился резолюцией, как и Европарламент. А ПАСЕ приостановила членство Азербайджана из-за отсутствия своих наблюдателей на выборах президента Азербайджана. В отличие от Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела своего союзника.

На второй день визита Мишустин посетил мемориальные объекты. Он возложил цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и его жены Зарифы. После этого премьер России был принят президентом Ильхамом Алиевым. Российский премьер сказал Алиеву, что в России помнят и чтут память о его отце:

"Хочу также сказать, что мы с огромным уважением провели памятное мероприятие, посвященное столетию со дня рождения Вашего отца, уважаемого Гейдара Алиевича Алиева".

Мишустин выразил уверенность в продолжении партнерских связей двух стран: "Хочу вас заверить, что абсолютно все те решения, которые есть между вами и президентом России, находятся на постоянном контроле".

Основной фокус переговоров Мишустина в Баку лежал в экономической плоскости. По словам премьера, товарооборот стран вырос за последнее время в пять раз. Большая заслуга в этом принадлежит наращиванию пропускной способности приграничных пунктов и развитию проекта "Север-Юг". "Предстоит много сделать, чтобы на участках не осталось узких мест", - отметил премьер, добавив, что Россия будет и дальше развивать сотрудничество с Азербайджаном как в экономике, так и других сферах.

Мишустин обратил внимание на новые перспективные проекты:

"Мы думаем о совместном проекте в области транспортного машиностроения, есть перспективное направление взаимных технологических крупных инновационных проектов, работаем по сельскому хозяйству. У нас есть ряд вопросов по фармацевтике, и вчера с премьер-министром договорились об усилении здесь работы".

Со своей стороны Алиев выразил удовлетворённость темпами развития сотрудничества России и Азербайджана, добавив, что товарооборот в $4 млрд - не потолок.

"По итогам этого года мы увидим еще больший рост. Рад, что реализуются проекты промышленной кооперации. Мы друг друга дополняем. Дружественные связи между нашими народами всегда являлись фундаментом межгосударственных отношений. Сегодня они вышли на качественно новый уровень и по форме, и по содержанию. Наше союзническое взаимодействие будет на благо наших народов. Это является важным фактором региональной стабильности и безопасности"

- Ильхам Алиев

Одним словом, визит Мишустина прошел в очень гостеприимной и дружественной атмосфере. Страны продемонстрировали, что, несмотря на давление Запада, их кооперация не только продолжается, но нацеливается на все более амбициозные проекты. Что касается геополитики и ситуации с армяно-азербайджанскими отношениями, то этот вопрос больше обсуждается на уровне МИДов и решается по линии глав государств.